Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
• 18:17 • 23 июля 2019
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Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Максима Дадашева / @dadashev__m
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США на 28-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
— Максим скончался. Не выдержало сердце, — сообщает ТАСС со ссылкой на члена команды Дадашева.
Поединок состоялся в субботу, 20 июля, в Оксон-Хилле. Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего команде пришлось остановить поединок. Спортсмен был доставлен в больницу, где перенес серьезную операцию.
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