Михаил Абызов отказался от сотрудничества со следствием
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося в зале Басманного суда.
Следственный комитет России попросил суд продлить срок ареста Михаилу Абызову до конца октября. Подсудимый и другие фигуранты не признали своей вины, а также не дали пояснений о содеянном.
Михаил Абызов был задержан 26 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества. По версии следствия, путем обмана акционеров крупных компаний Новосибирской области по электроэнергетике Абызов похитил у них четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.
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