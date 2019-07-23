Телеведущий Борис Корчевников рассказал о тяжелом разрыве и операции

37-летний телеведущий Борис Корчевников рассказал, что еще не думает о женитьбе. В данный момент он сосредоточен на здоровье и карьере.

Корчевников признался, что расставание с актрисой Анной-Сесиль Свердловой он переживал очень болезненно. Планы на свадьбу рухнули, однако ведущий сказал о сохранении между ним и бывшей возлюбленной уважения и доверия.

По слухам, после разрыва с Анной у Бориса появилась новая пассия: во время прошлогоднего выпуска программы «Судьба человека» актер сообщил, что вскоре в его семье произойдет важное событие — Корчевников готовился стать отцом. Он даже задал гостье, певице Натали, несколько вопросов о детях.

Но мечта актера и ведущего так и не сбылась: Борис в очередном выпуске «Судьбы человека» лаконично ответил участнице, актрисе Елене Пановой, что ему остается только думать о ребенке.

Несколько лет назад Корчевникову удалили доброкачественную опухоль мозга.

— Прошел через трепанацию черепа и знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И все в жизни меняется, все ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни, — поделился своими эмоциями телеведущий.

Восстановление после операции прошло успешно, однако Борис недавно вновь обратился к врачам. Серьезных угроз здоровью актера нет, но побочные явления сказались на внешнем виде: фанаты заметили прибавку в весе. Сам Корчевников заявил, что не обратил внимания на обидные заявления и отнесся к ситуации с улыбкой.

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