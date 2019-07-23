В Москве Шариковы кошек душили

В столичном районе Аэропорт зафиксирована массовая гибель кошек.

За последнее время — всего за каких-то полтора месяца — тут обнаружили около пятидесяти мертвых животных. Местные уверены: их травят. Даже слово новое нашлось для отравителей в языке — «кэтхантеры».

Почему, откуда такая уверенность? Да вода в мисках странная, розоватая. И другие животные погибают — те, за кем недосмотрели, кто сунул нос в отравленное подношение, пахнущий смертью бесплатный кошачий обед.

Мисочки с нормальной едой и питьем ставят сердобольные, тоже местные люди, жалея брошенных или потерявшихся бездомных кошек, что находят пристанище в подвалах домов. Кошки — они, конечно, гуляют сами по себе, но к людям тянутся. Люди — они же добрые. Накормят.

Что не все добры, кошки не знают. И наивно доверяют большим двуногим. А зря. Ведь они бывают разными…

Почему кошек травят — понятно. По крайней мере, отравителям. Да и для всех их мотивы очевидны. Они же размножаются, «крепят ряды», источают известные ароматы. Вот и принимается некоторыми решение самое простое, пусть лишенное и намека на человечность: убить. Не придумать что-то иное, а просто убить. Травануть.

Кошек душат настоящие Шариковы Фото: Кадр из фильма «Собачье Сердце»

Проблема животных в городе колоссальна. Она имеет много граней и сторон. Например, закон — или его отсутствие? — ничего не может сделать с теми, кто содержит дома невероятное количество животных и плохо следит за ними, что отравляет жизнь соседям. У моих соседей-маргиналов, например, кошек дома штук двадцать. Представляете, что там творится, если за котами никто ничего не убирает? Ужас. Попыток как-то искоренить безобразие и наставить кошачьих хозяев на путь истинный было предпринято множество, воз и ныне там. Однако несмотря на то, что они превратили в настоящий ад жизнь целого подъезда, мысль об отравлении кошек в голову не приходила ни разу никому из нас, заложников чужой антисанитарии. Это же дикость. Чем кошки виноваты? Ничем! При этом я, например, при очень хорошем отношении к животным не могу причислить себя к числу зоозащитников. Я не готова восхищаться вонью, например. Но убивать — зачем? Как это?

Но ответ на поверхности. Ничего человеческого нет в душе, вот и не дрогнула рука. Ведь это проще, чем организовывать питомники и приюты, как-то иначе решать проблему, обсуждать, что можно делать в такой ситуации. Скажем, если травили их местные, значит, они видели, что кошек прибывает? Что их все больше, что это становится проблемой, мешает жить? Но молчали до времени. А потом решили вопрос по-фашистски, так?

Честно говоря, я засудила бы этих отравителей — поймать бы с поличным. Да только вряд ли поймают. А кто-то так вообще — вслух осудит, а про себя подумает: плохо, конечно, но зато проблем меньше… Разве не так?

Господа, вы звери. Да, вы, вы звери, господа, не кошки! И я хочу, чтобы вас нашли. Потому что ни одно убийство никогда не способствует решению проблемы, оно лишь порождает другие. Вы испытывали ненависть к кошкам? И породили ненависть к себе…

Время пройдет — с ситуацией разберутся. Но история с появлением кэтхантеров — очень неприятный звоночек как в плане общего «климатического» состояния общества, так и в плане совершенно конкретном: проблему с животными придется как-то решать — уже, думаю, законодательно. И точно не по-кэтхантерски.

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