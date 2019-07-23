Семейные реликвии покажут на выставке «Город великих людей»
Посетители центров могут увидеть экспонаты, которые горожане передали на хранение в рамках акции «Москва — с заботой об истории». Это настоящие семейные реликвии: документы, письма, телеграммы, фотографии времен Великой Отечественной войны.
Напомним, что акция стартовала в апреле этого года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и позволяет каждому внести свой вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны. В Главархив уже передано около четырех тысяч документальных и вещественных источников военных лет. Принять участие в акции может любой желающий.
КСТАТИ
В рамках экспозиции будут представлены интерактивные экспонаты, посвященные представителям мировой культуры, техники и спорта: балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину и другим.
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