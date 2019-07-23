Московские ученые выяснили, какой материал может заменить алмаз
Анализ таблицы Менделеева позволил выявить материалы, подходящие для замены алмаза в буровых установках. Соответствующее исследование провели химики из МФТИ и «Сколтеха».
Провести исследование помог алгоритм под названием USPEX, который ранее разработал один из ученых группы Артем Оганов. Суть алгоритма заключается в том, что он позволяет точно и быстро вычислять свойства кристаллов различных веществ при разных температурах и давлениях.
Химики выяснили, что свойства, схожие с алмазом, имеет гидрид марганца. Ранее считалось, что этот материал не может обладать твердой фазой. Эксперимент показал, что он тверже сверхтвердой формы двуокиси кремния, которая возникает при ударах метеоритов.
Таким образом, новый метод, основанный на анализе таблицы Менделеева, позволяет найти твердые и сверхтвердые материалы. Также он поможет в разработке новых с улучшенными свойствами, предназначенных для замены традиционных, сообщает издание Journal of Applied Physics.
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