«Роскачество» проверит детскую питьевую воду на фальсификат
• 19:02 • 23 июля 2019
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«Роскачество» введет ужесточенные требования к запаху воды
Фото: https://pixabay.com
«Роскачество» оценит качество детской питьевой воды, которую исследуют более чем по 100 показателям. Об этом сообщает РИА Новости.
Ведомство разработает опережающий стандарт качества для данной продукции. Эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей и искусственных консервантов. Специалисты выявят фальсификат в этом сегменте.
«Роскачество» введет ужесточенные требования к запаху воды. В детской питьевой воде не должно содержаться углекислого газа и тяжелых металлов.
— Содержание определенных минералов также должно быть понижено, — рассказала заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева.
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