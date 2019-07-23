Сотрудники Следственного комитета провели открытый урок для детей в Москве
Сотрудники ГСУ СК России по столице провели для детей открытый урок «Юный следователь». Он состоялся в московском парке Фили в преддверии Дня сотрудников органов следствия.
В ходе мероприятия ребята могли попробовать себя в роли следователей-криминалистов. Они проводили осмотр места происшествия, искали улики и использовали специальные очки, позволяющие обнаружить следы биологического происхождения.
Кроме того, детям показали криминалистическую технику и спецтранспорт, используемые при выезде на место происшествия.
К мероприятию присоединились кинологи и сотрудники конной полиции, которые провели для ребят показательные выступления, включающие демонстрацию задержания предполагаемого преступника собаками.
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