Старые причуды нового премьера: топ-7 выходок Бориса Джонсона

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии (Тори) и стал премьер-министром страны. Острый язык, богатое политическое и журналистское прошлое, как и активность Джонсона в соцсетях, сделали его мишенью для шуток. Его называли британским Жириновским, сравнивали с Трампом и много раз требовали от него извинений. Что мы знаем о новом британском премьер-министре?

Бурная молодость

Джонсон учился в альма-матер многих политиков и бизнесменов Британии — Итоне и Оксфорде. В последнем он подружился с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Они были членами местного Буллингдон-клуба, где собирались пьяницы и дебоширы. Излюбленным развлечением приятелей было одеться с иголочки, напиться в баре, разнести его, после чего заплатить по чеку за причиненный ущерб.

Герой на велосипеде

Случайность или нет, но Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (это полное имя британского политика) в свою бытность мэром спасал простых жителей британской столицы. Например, в 2009 году Джонсон ехал домой на велосипеде в районе Камден. Он заметил, что группа подростков окружила женщину и пыталась на нее напасть. Позже выяснилось, что злоумышленники хотели ограбить британскую кинодокументалистку Фрэнни Армстронг. Мэр спугнул хулиганов криком и погнался за ними на велосипеде, после чего вернулся к Армстронг и проводил ее домой. С тех пор она поддерживала его на всех выборах, хотя до этого поддерживала его оппонента Кена Ливингстона. После этого случая, похожего на банальный пиар-ход, женщина неоднократно сравнивала двух политиков в пользу Джонсона.

Гроза таксистов

Однако не для всех Джонсон остался супергероем. Однажды британский политик вступил в конфликт с таксистом, который упрекнул Джонсона в том, что политик никак не препятствует работе службы Uber. Из-за набирающего популярность приложения лондонские водители традиционных черных кэбов стали терять деньги, но мэр Лондона не посочувствовал мужчине. «Почему бы тебе не заткнуться и не умереть? И не обязательно в таком порядке», — ответил он таксисту.

Мечта парикмахера

Прическа Бориса Джонсона не раз становилась предметом насмешек в мировых СМИ. Политика сравнивали с лидером США Дональдом Трампом, а британский Tatler опубликовал материал под заголовком «Каково это — быть волосами Бориса Джонсона?». При этом Джонсон категорически не хочет что-либо менять в стиле, всем видом показывая, что собственная внешность его вполне устраивает. В 2008 году он неожиданно был признан обладателем лучшей прически среди британских знаменитостей.

Ярый спортсмен

Джонсон неоднократно принимал приглашения спортсменов и с переменным успехом играл в теннис, регби и баскетбол. Многие помнят курьезный случай в 2012 году, когда он решил эффектно появиться на публике, проехав 320 метров на новом подвесном тросе. Произошел сбой, и политик повис в воздухе. Оставалось только отшутиться, что он и сделал.

Оскорбил Эрдогана и Клинтон

Несмотря на публичные заявления о том, что Великобритания хочет наладить сотрудничество со всеми странами, Джонсон неоднократно позволял себе откровенное хамство в адрес мировых лидеров.

В частности, американского политика Хиллари Клинтон он назвал «крашеной блондинкой с надутыми губками и стальным взглядом медсестры-садистки из психбольницы». Про лидера Турции Реджепа Эрдогана он и вовсе сочинил оскорбительное и нецензурное стихотворение.

Радушный хозяин

В 2018 году Джонсон вышел к журналистам, которые дежурили у его дома, и предложил им выпить чаю. Корреспонденты британских СМИ хотели получить извинения и комментарии бывшего министра иностранных дел после того, как тот сравнил женщин в бурках с почтовыми ящиками. Тот не стал извиняться, но предложил журналистам горячий напиток в милых домашних кружках.

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