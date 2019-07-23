Отец бойца Нурмагомедова рассказал о поддержке Владимира Путина
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о поддержке президента России Владимира Путина.
Он отметил, что глава государства поддержал идею строительства тренировочной базы в Дагестане. Спортсмены должны быть подготовлены в России, считает Нурмагомедов-старший.
Абдулманап Нурмагомедов мечтает о том, чтобы российские бойцы смешанного стиля стали лучшими в мире, передает ТАСС. Им под силу сместить американских спортсменов с первых строчек мирового рейтинга, считает отец бойца.
Напомним, что 7 сентября Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Ему предстоит бой с американцем Дастином Порье.
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