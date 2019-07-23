Дело о нападении на москвича возле метро «Солнцево» могут передать в СК
Уголовное дело о нападении с ножом на москвича возле станции метро «Солнцево» может быть передано в Следственный комитет. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице.
— В средствах массовой информации распространено видео, где двое мужчин, находясь вблизи станции метро «Солнцево», напали на жителя столицы. После непродолжительного конфликта потерпевшему нанесли множественные удары ножом, — указано в сообщении ведомства.
Вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции был инициирован по поручению ГСУ СК России по городу Москве.
Драка между двумя неизвестными и мужчиной произошла в столице вечером 13 июля. Один из оппонентов повалил потерпевшего на скамейку, после чего нанес ему многочисленные удары ножом в лицо и горло. Мужчина выжил, на данный момент он находится в реанимации.
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