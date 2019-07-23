Два человека арестованы за похищение москвича из-за снятого нарушения ПДД
Арестованы двое мужчин, подозреваемых в похищении москвича на юго-западе Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
— Сегодня по ходатайству следствия в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила она.
Напомним, что инцидент произошел на Литовском бульваре в столице вечером 21 июля. Потерпевший увидел, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, и решил снять это на видео. Из автомобиля вышли двое и потребовали удалить запись. После отказа мужчины они нанесли ему телесные повреждения и закрыли в багажнике авто.
Впоследствии полиция задержала подозреваемых, которым оказалось 22 и 23 года. Пострадавший был извлечен из багажника, ему была оказана необходимая медицинская помощь.
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