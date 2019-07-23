«Роскачество» дало старт второму ежегодному проекту по исследованию вина в РФ

«Роскачество» в сотрудничестве с Минсельхозом и Минпромторгом России дало старт второму ежегодному проекту по исследованию отечественного вина. Пресс-конференция, в ходе которой был анонсирован его запуск, состоялась 23 июля.

В мероприятии приняли участие руководитель «Роскачества» Максим Протасов, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, а также статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— В 2018 году было исследовано 320 вин в ценовой категории от 250 до 1000 рублей. В этом году мы с коллегами планируем значительно увеличить масштаб наших исследований, — рассказал Виктор Евтухов.

По его словам, количество виноделен для аудита увеличится с 26 до 50, а количество образцов вин для исследования достигнет 600. Кроме того, был анонсирован Фестиваль российских вин. Он пройдет в Санкт-Петербурге осенью текущего года.

Во время прошедшего мероприятия Виктор Евтухов отметил, что требуется создание системной маркетинговой программы, направленной на развитие российского виноделия. Соответствующие изменения в закон о рекламе, инициированные Минсельхозом, уже прошли необходимую процедуру первого согласования с федеральными органами исполнительной власти.

— Наши эксперты уже находятся на территории одного из крупнейших винодельческих хозяйств Краснодарского края, — сообщил Максим Протасов.

Всего в рамках проекта «Винный гид России — 2019» планируется посетить пять регионов. При этом предпочтение в исследовании будет отдаваться винам, выпущенным в количестве не менее 30 тысяч бутылок.

Эксперты исследуют такие органолептические показатели качества вин, как цвет, аромат и вкус. В проекте примут участие представители широкого экспертного сообщества России, а также представители с международным профильным образованием.

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