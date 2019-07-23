Выборы в Мосгордуму планируют посетить более половины москвичей
Более половины жителей столицы планируют посетить выборы в Мосгордуму, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. При этом 67,5 процента горожан еще не решили, за какого кандидата будут отдавать свой голос. Соответствующая информация была получена по результатам опроса, проведенного фондом «Петербургская политика».
О своем намерении принять участие в выборах в Мосгордуму сообщили 58,8 процента москвичей. При этом москвичи показали высокую информированность о предстоящем голосовании — о нем знают 78,9 процента опрошенных.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего на грядущие выборы выдвинулись 426 человек.
Опрос проводился 20–22 июля, в нем приняли участие москвичи в возрасте от 18 лет. Количество опрошенных составило 1,2 тысячи человек, передает РИА Новости.
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