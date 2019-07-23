Названы любимые сериалы королевы Елизаветы II
• 22:29 • 23 июля 2019
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Самым любимым телешоу королевы является «Чисто английское убийство»
Фото: twitter.com/RoyalFamily
Королева Великобритании Елизавета II во время летнего отдыха в шотландском замке Балморал любит смотреть различные сериалы. О самых любимых из них сообщила газета The Sun.
Согласно предоставленной изданием информации, ежегодно помощники королевы отправляют список ее любимых телешоу компании BBC, которая в ответ присылает DVD-диски. Елизавета II предпочитает смотреть сериалы именно в данном формате.
Сообщается, что любимым телешоу королевы является «Чисто английское убийство». Она была сильно расстроена, когда в 2010 году шоу было закрыто по причине снижения рейтинга. Также Елизавета II смотрит шоу «Соблюдая приличия», «Новые уловки», «Бабье лето» и «Доктор Кто».
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