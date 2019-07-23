Более половины москвичей считают, что их жизнь стала лучше
За последние два года жизнь в Москве изменилась в лучшую сторону, считают более половины горожан. Соответствующие данные были получены по результатам опроса, проведенного фондом «Петербургская политика».
Так, об улучшении жизни в столице высказались 55,9 процента респондентов. При этом 43,6 процента опрошенных заявили, что ожидают улучшения уровня своей жизни в течение ближайшего года.
Работой мэра Москвы Сергея Собянина довольны 64,8 процента жителей столицы.
При этом москвичи проявили озабоченность текущей экономической ситуацией в России. Во время опроса 64,3 процента москвичей заявили, что их ближайшее окружение испытывает тревожное настроение по данному поводу.
Опрос был проведен фондом «Петербургская политика» с 20 по 22 июля. В нем приняли участие 1,2 тысячи москвичей в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в формате личного стандартизированного интервью, погрешность выборки при котором не превышает 2,5 процента, передает РИА Новости.
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