Первая Кибершкола откроется в Москве

В Москве с 2019 года заработает первая в России Кибершкола. Она откроется в сентябре.

В Кибершколе будут учиться дети, которые интересуются IT-технологиями и интеллектуальными видами спорта. По словам руководителя проекта Елены Авдеевой, на обучение планируют набрать 120 бывших девятиклассников, которых распределят по четырем классам.

Ребята не будут сдавать экзамены. Портфолио и успехи на олимпиадах приветствуются. Первые занятия состоятся за пределами столицы в центре «Патриот». Занятия пройдут с понедельника по пятницу, а в выходные дни учащиеся поедут домой.

В первой половине дня пройдут зарядка, тренировки для сдачи ГТО и уроки. Вторую половину посвятят развлечениям, экскурсиям и кинопоказам. Обучение в выездном формате продлится три месяца. Затем ребята переедут в Центр патриотического воспитания и школьного спорта.

В первой половине дня пройдут зарядка, тренировки для сдачи ГТО и уроки Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Дети будут изучать компьютерный дизайн и спортивное право, играть в шахматы и шашки, а также участвовать в различных турнирах по киберспорту.

— Будем устраивать чемпионаты, учить детей держаться на публике и работать в команде, — цитирует Елену Авдееву «Российская газета».

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