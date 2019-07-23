Квартиру на юго-западе Москвы обокрали на 1,7 миллиона рублей
• 23:59 • 23 июля 2019
Поделиться:
0
doc76cmpefatthyd8h2omp
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел России подтвердила, что в правоохранительные органы обратился хозяин квартиры на Университетском проспекте с заявлением о краже.
По словам заявителя, из квартиры вынесли миллион рублей, 1,5 тысячи евро, двое наручных часов и ювелирные изделия — на общую сумму 1,7 миллиона рублей.
Полицейские установили, что преступник пробрался в квартиру на втором этаже через окно. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Актрису Елену Доронину обокрали почти на 260 тысяч рублей
00:5524 июля 2019
00:3624 июля 2019
00:1824 июля 2019
23:5923 июля 2019
23:1723 июля 2019
22:4823 июля 2019
22:4023 июля 2019
22:0623 июля 2019
20:5523 июля 2019
20:4623 июля 2019
20:3723 июля 2019
20:0223 июля 2019
19:3423 июля 2019
19:0223 июля 2019
18:5923 июля 2019
18:5923 июля 2019
18:4923 июля 2019
18:4723 июля 2019
18:2623 июля 2019
18:2323 июля 2019
18:1723 июля 2019
18:1723 июля 2019
18:1723 июля 2019
17:4123 июля 2019
17:2323 июля 2019
17:1023 июля 2019
17:0423 июля 2019
16:5623 июля 2019
16:4723 июля 2019
16:4223 июля 2019
16:3423 июля 2019
16:1023 июля 2019
16:0623 июля 2019
15:5523 июля 2019
15:4323 июля 2019
15:3423 июля 2019
14:5423 июля 2019
14:5023 июля 2019
14:4023 июля 2019
14:2723 июля 2019
14:1023 июля 2019
13:4623 июля 2019
13:0623 июля 2019
12:5923 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:3723 июля 2019
12:2823 июля 2019
12:0323 июля 2019
11:4823 июля 2019
11:2623 июля 2019
10:5123 июля 2019
10:4923 июля 2019
10:4523 июля 2019
10:3323 июля 2019
10:3223 июля 2019
09:5423 июля 2019
09:4123 июля 2019