Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
В своем Instagram певица пригласила поклонников на концерт, который пройдет 10 декабря в украинской столице. Как пообещала Повалий, «это будет особенная встреча».
Однако в комментариях к данной записи на артистку посыпались оскорбления и угрозы: одни пользователи заявляют, что это плохая идея, другие предупреждают, что Повалий лучше не появляться на Украине, третьи призывают не пускать певицу в страну.
Отметим, Таисия Повалий после присоединения Крыма к России в 2014 году уехала в Россию, где ведет активную концертную деятельность и выступает в телевизионных шоу. Это вызвало резкую критику в адрес певицы на Украине.
Тем не менее, Повалий следит за политической жизнью Украины. В частности, после инаугурации нового президента Украины, которая состоялась 20 мая, она опубликовала в соцсетях пост с поздравлениями Владимиру Зеленскому.
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