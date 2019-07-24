Робот «Федор» завел собственный твиттер
Антропоморфный робот Skybot F-850, предназначенный для помощи членам экипажа Международной космической станции, получил собственный аккаунт в Twitter.
«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) успел опубликовать две записи. В первой он поприветствовал своих читателей и напомнил, что отправится на МКС в корабле «Союз МС-14» 22 августа.
Во второй записи робот посетовал, что пока не слишком умело обращается с текстовым редактором, из-за чего возможны опечатки.
Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов.— FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.
Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно pic.twitter.com/m2djgZ2BuZ
Как отметил ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, взаимодействие космонавтом с человекообразным роботом «Федором» станет первым шагом России в освоении далекого космического пространства, в ходе которого машины будут заменять людей в наиболее рискованных операциях.
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