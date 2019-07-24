Северная Корея задержала российское судно
Заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер подтвердил, что в ночь на 17 июля власти Северной Кореи задержали принадлежащий компании сейнер «Сянхайлинь-8».
Выйти на связь с 17 членами экипажа, 15 из которых — граждане России, пока не удается. Известно, что команду разделили и ежедневно допрашивают и досматривают.
Седлер выразил опасения, что у моряков может закончиться вода и продовольствие. Кроме того, под угрозой безопасность судна: вахта должна осуществляться круглосуточно, но корейские пограничники препятствуют этому.
Причина задержания судна пока неясна, Седлер убежден, что сейнер не нарушал территориальные воды, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что россияне находятся на британском танкере, задержанном властями Ирана в Ормузском проливе. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москву встревожила ситуация.
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