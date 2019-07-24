Расписание электричек Павелецкого направления изменят на три дня
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания части пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги.
Из-за работ на перегоне Москва-Товарная — Павелецкая — Коломенское в период с 26 по 28 июля изменятся время отправления и прибытия ряда электричек, а также будут выведены из расписания некоторые поезда.
Узнать актуальный график можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что с 26 по 28 июля произойдут изменения в движении аэроэкспрессов на Домодедовском направлении. Изменения в движении поездов связаны с плановыми работами на железной дороге.
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