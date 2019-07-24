Более 161 тысячи списанных книг передали горожанам библиотеки Москвы

Более 161 тысячи книг московские библиотеки отдали горожанам в рамках пятого этапа проекта «Списанные книги». Отмечается, что очередной список литературы, которую жители столицы могли забронировать, а позже забрать, появился на сайте «Списанные книги» 6 июня. В основном москвичам были представлены на выбор невостребованные издания и те, чьи экземпляры повторялись в архиве.

Стало известно, что самыми желанными были книги таких российских и зарубежных писателей, как Иван Тургенев, Алексей Толстой, Владимир Набоков, Михаил Лермонтов, Ги де Мопассан и Александр Дюма. Кроме этого, горожане охотно выбирали различные издания, относящиеся к научной и специальной литературе.

Помимо прочего, около 5 тысяч экземпляров были отданы библиотеками в столичные организации: другие библиотеки, дома культуры и театры.

— С каждым годом популярность проекта «Списанные книги» растет. Пятый этап, стартовавший в июне этого года, по количеству бронирований побил все рекорды. Так, например, за первые сутки на портале было сформировано более 17 тысяч заказов, в каждом из которых насчитывалось от пяти до десяти книг. Эта самая большая цифра за историю проекта, — сообщили в пресс-службе Дирекции культурных центров.

Отмечается, что в новом этапе акции «Списанные книги» участвовало около 186 библиотек. Известно, что самым «щедрым» оказалось учреждение Южного административного округа, которое передало гражданам около 55 тысяч книг. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Танцевальный марафон и гончарное дело: «Московское долголетие» меняет жизнь столичных пенсионеров