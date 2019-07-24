Самосвал с щебнем опрокинулся на Третьем транспортном кольце
• 07:37 • 24 июля 2019
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Стало известно, что пострадавших в ДТП нет
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Дорожная авария с участием самосвала, который вез щебень, произошла перед съездом на Кутузовский проспект.
— На Третьем транспортном кольце рядом с Кутузовским тоннелем произошло опрокидывание самосвала с сыпучим материалом. Без пострадавших. Две полосы из четырех открыты, движение идет, — сообщила пресс-служба ГИБДД по Москве.
Сообщается, что в данный момент последствия аварии устраняются.
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