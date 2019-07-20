МВД назвало главную причину смертности на дорогах
Пресс-служба Министерства внутренних дел России рассказала о совещании, на котором подведены итоги работы Госавтоинспекции за первое полугодие 2019 года и поставлены задачи на ближайшую перспективу.
Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников в ходе совещания отметил, что самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на встречную полосу.
При этом количество аварий сокращается: за первое полугодие текущего года показатель снизился на 1,3 процента — до 70151 ДТП. Количество жертв аварий уменьшилось на 5,4 процента — до 6763 человек, сообщается на официальном сайте МВД России.
Ранее Генеральная прокуратура России заявила, что причиной большинства аварий является легкомысленное отношение к вождению автомобиля.
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