Россияне перечислили пять зарубежных сериалов, которыми засматриваются
Практически две трети россиян смотрели хотя бы один современный иностранный сериал. Об этом свидетельствуют данные опросы Левада-центра.
По итогам исследования был сформулирован список популярных у российских зрителей зарубежных сериалов. В топ-5 вошли следующие ленты: «Игра престолов» — 27 процентов голосов, «Шерлок» — 25 процентов, «Доктор Хаус» — 24 процента, «Чернобыль» — 22 процента, «Остаться в живых» — 22 процента голосов.
Любопытно, что женщины чаще мужчин отдавали предпочтение «Доктору Хаусу». Представители сильного пола засматривались «Игрой престолов».
Стоит отметить, что 35 процентов респондентов ни разу не смотрели ни одного современного сериала зарубежного производства. Об этом пишет «Интерфакс».
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