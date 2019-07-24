Бесконтактная оплата появится еще на 30 автобусных маршрутах Москвы
Оплачивать проезд в общественном наземном транспорте москвичи теперь смогут еще на тридцати маршрутах, которые проходят на северо-востоке города, сообщает официальный портал Мосгортранса. Отмечается, что автобусы оснащены валидаторами нового поколения.
— Сегодня оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна уже на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Услуга позволяет сделать наземный транспорт еще привлекательнее для горожан. Узнать о возможности оплатить картой горожанам помогут стикеры в салоне, а также иконки платежных систем на валидаторе, — рассказал директор Службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.
Сообщается, что стоимость проезда при таком виде оплаты будет составлять 42 рубля. Таким образом горожане смогут сэкономить 13 рублей на электронном билете.
Известно, впервые такая система оплаты появилась в московских трамваях под номерами 6 и 27 два года назад осенью. Помимо этого, сообщается, что оплатить проезд можно как в автобусах, так и в электробусах, трамваях, а также троллейбусах Мосгортранса с помощью смартфонов, в которых есть опция NFC.
Читайте также: Схема движения изменится на нескольких улицах столицы