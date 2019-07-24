Паломники начали хадж

23 июля одновременно из Москвы и Казани в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников.

Первый рейс положил начало большому паломничеству — хаджу, который в этом году выпадает на начало-середину августа (у мусульман — месяц Зульхиджа). Соотношение среди паломников мужчин и женщин примерно одинаковое, женщин чуть больше. Теперь каждый день, вплоть до закрытия границ Саудовской Аравией 5 августа из Москвы и других городов страны будут вылетать группы паломников.

В этом году у нас два новшества. Во-первых, наконец-то Госдума РФ приняла поправки в законы «О свободе совести и религиозных объединениях» и «Об основах туристской деятельности», касающиеся правового статуса паломничества. Мы этого долго ждали. Теперь закон исключает из понятий «туризм» и «турист» религиозные цели, и действие закона о туризме не распространяется на паломническую деятельность. Это позволит лучше защитить права верующих, обеспечит их безопасность.

Вторая приятная новость заключается в том, что в этом году Саудовская Аравия увеличила для России квоту паломников на 5 тысяч верующих. Дело в том, что по причине малой вместимости принимающая страна вынуждена была ввести квоту для мусульман всех стран — на одну тысячу мусульман разрешено всего одно паломническое место. Несколько лет от России ездили 20 тысяч паломников (на 20 миллионов мусульман). Но с каждым годом число верующих в России растет, как и растет количество желающих совершить хадж, который, по традиции, обязан совершить каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни.

Теперь 25 тысяч российских мусульман смогут посетить святые места. По сведениям наших туроператоров, вся квота выбрана. Мусульман московской общины полетит примерно 2,5 тысячи человек.

Мы счастливые люди. Россия — единственная страна, где нет очереди на хадж, у нас поехать может и стар и млад. В то время как в странах арабо-исламского мира людям, чтобы попасть на хадж, надо прождать несколько десятилетий. Поэтому там приоритет отдается пожилым верующим.

Курбан-байрам возле Сосковской соборной мечети Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Паломнические поездки в Москве и по всей России совершаются массово и организованно — верующие обращаются в свои общины, а те в свою очередь подают списки компаниям-перевозчикам. Всего определено восемь паломнических туроператоров.

Группы паломников сопровождают опытные имамы, которые будут рассказывать и показывать святыни, читать лекции. О здоровье паломников заботятся российские врачи, которые летят вместе с ними. Власти Саудовской Аравии также делают все необходимое, чтобы любой паломник получил бесплатную медицинскую помощь, вплоть до дорогостоящих операций. Такие случаи у нас уже были.

Заканчивается хадж большим праздником Курбан-байрам. Те мусульмане, у кого не будет возможности совершить хадж в этом году, отметят праздник Курбан-байрам в Москве. Уже идет активная подготовка к празднествам, которые состоятся в воскресенье, 11 августа. Приглашаем всех жителей столицы отпраздновать вместе с нами.

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