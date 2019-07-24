Политолог оценил заявления газовых трейдеров из ЕС об Украине
Европейские страны все чаще задумываются об отказе от украинского транзита российского газа. Такое мнение в комментарии ФАН высказал политолог Андрей Иванов.
Европейская федерация энерготрейдеров направила письмо на имя главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. В нем указано, что долги «Укртрансгаза» за газ для технических нужд вызывают беспокойство и несут угрозу стабильности компании. Также возникает вопрос с надежностью поставок.
В июне «Укртрансгаз» сообщил о срыве аукциона по закупке газа. Это произошло, так как на размещение тендера не отреагировали поставщики. У компании имеется долг в размере более чем 4 миллиарда гривен, передает «Царьград».
Андрей Иванов отмечает, что все меньше европейских стран хотят продолжать сотрудничество с Украиной, учитывая, что в этом году должно завершиться строительство «Северного потока — 2».
— Европа устала от Украины, что хорошо видно по очень многим событиям последнего времени. И сейчас Старый Свет просто дает очередной ясный сигнал этого, — считает политолог.
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