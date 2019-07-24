Библиотека искусств стала социальным лифтом для молодых поэтов

Активный выход в городское пространство, ежемесячные уличные выставки — лишь одно из направлений работы «Боголюбовки». Совместно с Русским ПЕН-центром она создала интернет-канал «Библио TV» — первый в нашей стране сетевой ресурс такого рода, целиком посвященный литературе. О других проектах библиотеки рассказал ее директор Владимир Семенов.

— Владимир Олегович, сколько мероприятий в год у вас проходит?

— Более тысячи, притом что государственное задание требует всего 180. Мы хотим стать одной из самых авторитетных литературных площадок Москвы. Только за последний год у нас выступало более 50 писателей, скажем так, первого ряда. Кроме того, мы стремимся создать социальный лифт для молодых авторов.

Для этого формат традиционных литературных вечеров не подходит: кто пойдет слушать одного-единственного никому не известного прозаика или поэта? Да и самому писателю важно расти. Поэтому мы регулярно проводим открытый марафон «ДА», на котором молодые поэты в свободном режиме читают стихи, а потом аудитория выбирает лучших. В прошлом году мы устраивали конкурс для молодых литераторов.

Из 340 присланных работ отобрали 20 лучших, на каждую написал напутственную рецензию известный прозаик или критик. Этой весной мы издали их сборником под названием «Молодые писатели России. XXI век». Надеемся, он станет для участников билетом в большую литературу.

— Так скоро вы и рэп-баттлы начнете устраивать?

— Мы, конечно, зовем писателей, осваивающих новые формы… Но все же их творчество должно соответствовать высокой планке. Они должны аудиторию тянуть вверх, понимаете?

— И о собственно библиотечной работе вы в угоду моде тоже не забудете?

— Ни в коем случае. Библиотека должна оставаться книгоцентричным местом. Осенью мы расширим читальный зал, в нем будет вдвое больше посадочных мест — 68 вместо 38, их расположение станет более современным и удобным. Для привлечения читателей (и омоложения их состава) ведь все и делается.

СПРАВКА

Библиотека была основана 24 июля 1919 года как читальня при Сущевско-Марьинском клубе рабочих. Она расположилась в здании, в котором в конце XIX века находилась мастерская художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896). В 1996 году библиотеку назвали в честь этого живописца.

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