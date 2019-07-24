Москалькова объяснила, почему в России до сих пор нет закона о домашнем насилии
Закон о запрете домашнего насилия не был принят в России, поскольку не удалось прийти к единому мнению по поводу мер, которые могут применяться в этих случаях. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Напомним, что 23 июля спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к омбудсмену с предложением сосредоточить усилия в мониторинге и разработке соответствующего законопроекта.
В свою очередь Москалькова отметила, что инициатива действительно не раз изучалась депутатами Госдумы, но ни один из создаваемых вариантов не сыскал поддержки большинства. Это связано с чрезвычайным различием между подходами к вопросу.
Политик также подчеркнула, что итоговый законопроект должен узаконить «выработанные сегодняшним обществом позитивные явления», среди которых, в частности, кризисные центры для женщин. Об этом пишет РИА Новости.
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