АМПП провел около 30 рейдов по аресту имущества должников с начала года

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) и Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве (ФССП) с начала этого года провели около 30 рейдов по аресту имущества должников, не оплачивающих парковку. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе АМПП.

— ГКУ «АМПП» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве регулярно проводят совместные рейды по аресту имущества должников, не погашающих, в том числе, штрафы за неоплату парковки. С начала года было проведено 28 таких мероприятий и арестовано имущество 21 должника, — говорится в сообщении.

Судебные приставы арестовали три автомобиля, принадлежавших нарушителям. Машины отвезли на спецстоянку — там они останутся до уплаты задолженностей, либо до их реализации, чтобы погасить долг. После вступления в силу штрафа владелец авто обязан погасить его в течение 60 дней. Иначе нарушителю выпишут еще одно постановление с суммой штрафа, в два раза превышающей первое — по статье 20.25 КоАП РФ.

Если автомобиль должника отвезли на спецстоянку из-за нарушения ПДД, его могут задержать приставы до погашения задолженностей. Должникам могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей, в выезде за границу, а также заблокировать уже выданное разрешение до оплаты всех штрафов.

— Просим автомобилистов быть внимательными и вовремя погашать задолженности. По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54, — добавили в пресс-службе

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