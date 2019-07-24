Горящие путевки в России подешевели на 30–40 процентов
Туроператоры снизили цены на 30–40 процентов на нераспроданные путевки с вылетом до 5 августа, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе агентству городских новостей «Москва».
— Горящие, нераспроданные путевки есть на очень многих массовых направлениях: Болгария, Доминикана, Кипр, Таиланд, Вьетнам, немного — Греция и Турция, — уточнила Ломидзе.
В апреле АТОР назвала лидирующие направления этого лета: в список входят Турция и Таиланд.
Собеседница агентства сообщила, что неделя отдыха в трехзвездочном отеле по системе «все включено» для одного человека будет стоит от 30 до 60 тысяч рублей, в зависимости от направления.
Горящие путевки и отказные туры — удобный способ сэкономить на поездке для тех, кто не мечтает отправиться в определенную страну. Покупка турпакета, в который включены перелет, гостиница, культурная программа, питание и другие услуги — бюджетный вариант для отдыха за границей.
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