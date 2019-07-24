Где делают лучшие тосты
Явный лидер обнаружился у производителей пряников. Им стал Пряничный домик Sofi (компания «София», Москва). На втором месте, с очень большим отставанием — кондитерская фабрика «Пять хлебов», на третьем — «Яшкино».
Более плотная конкуренция у производителей тостового хлеба. Здесь пусть и с меньшим отрывом, но лидирует «Хлебный дом» («Фацер»). Второе место — у «Щелковохлеба», третье — у Harrys (Москва).
— Голосование удивительно тем, что крупные производители могут проигрывать мелким, — считает маркетолог Евгений Батушев. — Так, например, «Яшкино» значительно крупнее пекарни Sofi , но Sofi пока побеждает. Тут, конечно, играет роль некоторая эксклюзивность и штучность продукции. Это несомненное преимущество перед заводским производством. Крупное предприятие не может позволить себе разнообразия тех же пряников. Зато может позволить более низкую цену товара.
Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, их лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно, этот голос именно ваш! Заходите на сайт new.mostpp.ru, рекомендуйте его друзьям и знакомым, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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