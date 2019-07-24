Финал ХV Всероссийских соревнований «Школа безопасности» пройдет в Москве
В Москве завершатся ХV Всероссийские соревнования «Школа безопасности». Финал пройдет с 25 июля по 3 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Спикер отметил, что за право дойти до финального этапа соревновались более 4 тысяч российских детей. В результате до него дошли 180 участников. Впереди их ждут испытания по ориентации на местности, оказанию первой помощи, работе со спасательным оборудованием. Столицу представляют 2 команды по 10 человек.
Бирюков заявил, что в Москве вопрос безопасности горожан является приоритетным.
— Правительство уделяет особое внимание вопросам безопасности жителей и гостей столицы. Соревнования «Школа безопасности» формируют основу нашего безопасного будущего, новое поколение, владеющее необходимыми навыками оказания помощи, — сказал заместитель Сергея Собянина.
Финальные соревнований «Школы безопасности» пройдут спортивно-досуговом центре «Красная Пахра», а также на полигоне «Апаринки», на котором состоится церемония открытия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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