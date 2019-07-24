Эксперт рассказал о главных задача нового министра обороны США
Главной задачей нового главы Пентагона станет увеличение эффективности американской армии. Такое заявление сделал политолог Константин Блохин в комментарии ФАН.
Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США 23 июля.
В качестве главного претендента на этот пост ранее называли Патрика Шанахана, который исполнял обязанности главы Пентагона после ухода в отставку Джеймса Мэттиса. Но в конце июня он взял самоотвод, передает Newinform.
Кандидатуру Эспера поддержали большинство представителей сенаторов Конгресса США. Ранее Эспер возглавлял Сухопутные войска, а до этого был вице-президентом военной корпорации Raytheon.
Политолог Константин Блохин назвал главные задачи Эспера на новом посту.
— Роль нового министра обороны будет заключаться в том, чтобы модернизировать американскую армию и попытаться оторваться от конкурентов, — отметил эксперт.
При этом, по мнению политолога, новое руководство не должно допустить того, чтобы США ввязались в новую войну.
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