﻿Повторное тестирование системы электронного голосования прошло без сбоев

Систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму успешно протестировали. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Общественной палаты столицы.

— Тестирование системы завершилось достаточно успешно, все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей — да, мы получили обратную связь и будем над ней работать, чтобы СМС-сообщения уходили еще лучше и вовремя, — сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее москвичам, у которых есть личный кабинет на официальном сайте мэра столицы, подавшим соответствующие заявки, предложили поучаствовать в тестировании системы электронного голосования. Избиратели отвечали на вопрос: «Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?»

В результате 30 процентов участников проголосовали за то, чтобы помещать бездомных животных в приюты; 27 процентов — за то, чтобы стерилизовать и отпускать; 26 процентов — за то, чтобы стимулировать горожан брать животных домой; 14 процентов — за то, чтобы разрешать усыплять; два процента голосующих предложили отлавливать и вывозить из города и, наконец, один процент проголосовал за то, чтобы ничего не делать. Явка на тестовое голосование составила 78,7 процентов. Всего в реестре избирателей зафиксированы 4533 человека и 3568 бюллетеней.

— Итоги голосования и возможность их реализации на уровне города рассмотрят на ближайшем заседании Рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных Общественной палаты Москвы. На основе обсуждения будут сформированы рекомендации и направлены в столичные органы исполнительной власти, — добавили в пресс-службе.

Первое тестирование системы провели студенты 93 столичных вузов. Они опробовали ее на выборах председателя студенческого совета города. Технические специалисты выявили неполадки сетевой связи — некоторые избиратели не получили СМС-сообщения об участии в электронном голосовании. К моменту повторного тестирования специалисты устранили эту ошибку, сообщает агентство «Москва».

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