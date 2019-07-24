Столичным школьникам укажут вектор развития
Занятия информационно-технологической направленности состоятся в «Темоцентре».
Перед школьниками выступит призер московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Павел Францев, который проведет мастер-класс по созданию модулей панорам для интерактивных экскурсий.
— Начинающие программисты научатся придумывать анимированные истории и компьютерные игры с использованием трехмерных моделей и писать программы на языке Java, — рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.
Для тех, кто интересуется журналистикой, Московский образовательный телеканал покажет технику монтажа телевизионных программ, а его сотрудники научат ребят накладывать титры и создавать переход от одного кадра к другому.
Еще одно интересное занятие проведут сотрудники дирекции по строительству и реконструкции столичного Департамента образования и науки.
В школе № 1595 в Некрасовке можно будет узнать о том, как специалисты принимают образовательные учреждения после постройки. Лекция, посвященная креативной экономике, пройдет в рамках «Финансовых суббот».
— Слушатели узнают, что такое экономика идей и почему Москва считается центром креативных индустрий, — пояснили в пресс-службе департамента.
В ведомстве отметили, что на занятии школьникам также представят атлас профессий будущего в сфере медиа, искусства и культуры. Посмотреть полное расписание мероприятий и записаться на участие можно на официальном сайте проекта.
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