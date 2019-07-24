Москвичей предупредили о резких перепадах температуры 27 и 28 июля
В столице ожидаются перепады температур на грядущих выходных. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, суббота, 27 июля, имеет все шансы стать самым теплым днем в июле. Предполагается, что воздух прогреется до 28 градусов тепла.
Однако уже на следующий день, 28 июля, характер погоды изменится в худшую сторону из-за антициклона, который принесет в Москву холодный, «скандинавский» воздух.
— В воскресенье будет начало процесса похолодания, которое продлится практически до конца июля месяца, — прогнозирует Позднякова.
Так, в воскресенье горожанам не стоит выходить на улицу без зонта и в легкой, летней одежде. Ожидается, что над мегаполисом местами соберутся тучи, а температура не превысит 20 градусов выше нуля. Об этом пишет РИА Новости.
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