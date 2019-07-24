Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде 24 июля
• 05:36 • 24 июля 2019
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Активные атмосферные фронты принесут осадки
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
В среду, 24 июля, погоду в столичном регионе по-прежнему будут определять атмосферные фронты — в Москве и Московской области возможны сильные дожди.
Столбики термометров, по прогнозу метеорологов, поднимутся до 23-25 градусов тепла.
Ветер ожидается восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее в Московском метеобюро рассказали, что понедельник 22 июля стал самым теплым днем второго летнего месяца в этом году: температура достигла 26,1 градуса тепла.
Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности продлится в столице до 25 июля
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