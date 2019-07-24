Пользователи Сети раскритиковали Юрия Лозу за публикацию о Metallica

Певец и композитор Юрий Лоза выложил пост в своем Facebook-аккаунте, в котором заявил, что не понимает, почему пользователи возмущены его публикацией о группе Metallica.

Ранее певец высказался об исполнении иностранной рок-группой песни «Группа крови». Юрий Лоза назвал подход группы «кабацким» и отметил, что выбор простой с точки зрения аранжировки композиции разочаровал его.

В новой публикации Лоза назвал пользователей соцсети идиотами и посетовал на то, что ему пришлось удалять множество негативных комментариев со своей страницы.

— Я догадываюсь, откуда берутся идиоты, знаю статистику их распространения по социальным группам, но не понимаю, почему они в таком количестве на моей странице, — возмутился певец.

Лоза отметил, что выраженное им мнение по поводу исполнения песни Metallica не является критикой. Певец настоял на том, что не считает американскую группу слабой или бесталанной.

— Вышеупомянутая композиция была ими выбрана из-за ее предельной простоты. Она идеально подошла американцам для того, чтобы в легкую отбить номер, — подчеркнул Юрий.

Также Лоза осудил тон обсуждения пользователей его карьеры, навыков исполнения, владения гитарой.

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