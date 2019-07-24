Сын Цоя оценил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр прокомментировал неожиданный ход американской рок-группы Metallica, решившей на концерте в Москве исполнить песню «Группа крови».
Александр Цой отметил, что ему понравилось высказывание гитариста «Кино» Юрия Каспаряна об американцах — тот назвал музыкантов Metallica пэтэушниками: в его юные годы было принято записывать тексты англоязычных песен русскими буквами, тогда как Metallica поступила наоборот.
Вместе с тем Александр Цой напомнил, что песни его отца перепевают не впервые, причем это делали и зарубежные музыканты, сообщает StarHit.
Напомним, 21 июля Metallica выступила в «Лужниках» перед 70 тысячами зрителей. Ажиотаж вызвала исполненная музыкантами песня «Группа крови», премьера которой состоялась в 1987 году. При этом организатор концерта утверждает, что до последнего не знал о намерении американских рокеров.
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