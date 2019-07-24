Дочь Владимира Винокура рассказала о причинах расставания с мужем
Дочь юмориста Владимира Винокура, балерина Большого театра Анастасия Винокур, раскрыла причины расставания со своим супругом.
— Сейчас другое время, все меняется, и никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства. Мы же с Гришей еще и обвенчаться успели, — заявила девушка.
Она добавила, что долгий брак — это большой труд и совместная работа двух человек в паре. Также Винокур посоветовала не жениться и не венчаться раньше 30 лет, так как до этого возраста человек не всегда понимает, что именно ему нужно.
— Мое сердце сейчас свободно, на первом месте — сын, — рассказала балерина в интервью «Экспресс-газете».
Напомним: впервые о разводе Анастасии Винокур с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым стало известно в апреле текущего года.
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