Около 150 нарушений земельного законодательства выявили с начала года

Специалисты государственного земельного надзора Управления Росреестра по Москве выявили около 150 нарушений земельного законодательства с начала этого года. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

— С начала 2019 года специалистами государственного земельного надзора Управления Росреестра по Москве в рамках проверочных мероприятий выявлено 149 нарушений земельного законодательства физическими лицами, — говорится в сообщении.

Из этого числа зафиксировано 24 нарушения по части самовольного занятия земельных участков. По сравнению с 2018 годом, когда с января по июнь обнаружено 14 таких нарушений, этот показатель выше на 71 процент. В прошлом году столичный Росреестр обнаружил 34 факта самовольного занятия земель физическими лицами. При этом в 2019-м средняя площадь самовольно занятого земельного участка увеличилась вдвое — с 250 квадратных метров до 525.

— Чаще всего граждане нарушают закон в части нецелевого использования земельных участков, а также их самовольного захвата, с чем связан каждый второй случай по результатам проверок. В текущем году «аппетиты» нарушителей выросли в два раза, когда средний размер самовольно занимаемого участка составил свыше пятисот квадратов. В этой связи мы напоминаем о необходимости соблюдения земельного законодательства во избежание штрафных санкций. Кроме того, специалисты земельного надзора ежеквартально проводят горячую телефонную линию и дают рекомендации по устранению нарушений, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При самовольном захвате земельного участка физлицо облагается штрафом в размере от пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка определена, то штраф достигнет от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка. Также, кроме штрафа, устанавливается срок, в течение которого нарушения должны быть устранены.

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