Таможенный сбор за покупку иностранных товаров может удвоиться

Министерство финансов России выдвинуло инициативу в повышении сборов за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы в целях личного пользования. Об этом сообщается на портале проектов нормативных актов.

На данный момент стандартная ставка, введенная в 2004 году, составляет 250 рублей. В перспективе эта сумма может вырасти до 500 рублей. Предположительно, нововведения вступят в силу с начала следующего года.

Известно, что платить пошлину гражданину нужно, если он хочет ввезти в страну товары, чья стоимость превышает установленный беспошлинный порог. Так, часто «доплачивать» за покупку приходится и тем, кто приобретает товары в иностранных интернет-магазинах.

Пошлина обходит стороной машины, водные и воздушные суда, предназначенные для личного пользования. Тем не менее такие покупки требуют других ставок сборов.

Отмечается, что жители России могут раз в месяц оплатить заказанный товар из онлайн-магазинов других стран без пошлины, если покупка не превышает 500 евро и 31 килограмм.

В новом году пошлина будет обязательна при стоимости товара выше 200 евро.

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