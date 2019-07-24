Поликлинику и пост скорой помощи построят в Кокошкине до 2022 года
Строительство детско-взрослой поликлиники с постом скорой медпомощи планируют закончить в поселении Кококшино Новомосковского округа столицы до 2022 года, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
В настоящее в поселении проживают 16 тысяч человек.
— В этом году начнется проектирование поликлиники в поселении Кокошкино. Это будет трехэтажное здание общей площадью около 8 тысяч квадратных метров. Градостроительный план земельного участка, где будет располагаться поликлиника, уже разработан, — уточнил Жидкин.
Финансировать проектные и строительно-монтажные работы будет бюджет столицы. Эти траты станут частью Адресной инвестиционной программы. Проектные работы начнутся уже в 2019 году.
До 2022 года планируется построить шесть поликлиник в ТиНАО. Все работы будут проведены за счет бюджета Москвы.
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