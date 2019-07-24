ЦОДД отправил в префектуры более 150 адресов, где дорожные объекты закрыты деревьями

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с начала года отправил свыше 150 адресов с дорожными знаками и светофорами, закрытыми деревьями. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе центра.
— Центр организации дорожного движения правительства Москвы на постоянной основе следит за состоянием объектов транспортной инфраструктуры — дорожными знаками и светофорами. С начала года ЦОДД направил в столичные префектуры 36 заявок по 150 адресам, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями, — говорится в сообщении.
В летний период специалисты ЦОДД в усиленном режиме устраняют ситуации, при которых знаки и светофоры закрыты листвой деревьев. Оставить заявку на дорожный знак или светофорный объект, закрытый листвой, может любой житель. Для этого нужно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210, воспользоваться электронной приемной на Едином транспортном портале, сообщить о проблеме в социальных сетях ЦОДД или обратиться напрямую в префектуру округа.
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