Рядом с парковкой у парка «Сокольники» появился пешеходный переход

Редакция «ВМ» уже писала о недоступной парковке у главного входа в парк «Сокольники». То ли по недосмотру, то ли из-за халатности, но когда тут на большом кругу организовали платную парковку, то не предусмотрели к ней цивилизованный переход. Корреспондент «ВМ» не раз наблюдал, как автомобилисты на трассе раздраженно сигналили ни в чем не повинным гражданам, решившим оставить на парковке свое авто. Другого способа попасть на парковку и покинуть ее нет.

Ситуация еще больше осложнилась при проведении работ по строительству станции метро «Стромынка». Поток людей то и дело пересекал оживленную трассу. Для большей наглядности корреспондент «ВМ» попросил профессионального аэрофотографа сделать снимок этого островка с воздуха. На фото отлично видно, что подойти к стоянке нельзя, не нарушив правила или не создав аварийную ситуацию.

После публикации нашего материала буквально через неделю на парковке наконец появился пешеходный переход! И даже больше — сотрудники ЦОДД заметили, что из-за пробок, особенно частых тут по утрам, некоторые водители норовят ехать по встречной полосе, создавая тем самым проблемы себе и другим водителям. Вот тогда-то здесь и были установлены специальные ограничители.

После публикации нашего материала буквально через неделю на парковке наконец появился пешеходный переход Фото: Нина Падалко специально для «Вечерней Москвы»

За комментарием «ВМ» обратилась в Центр обеспечения дорожного движения — к специалисту Юлии Ковыковой.

— Парковка на площади Сокольнической заставы, что на пересечении улицы Олений Вал и Богородского шоссе, ближе всего расположена к главному входу в парк «Сокольники». Она не пользуется большой популярностью у посетителей парка, и в рабочие дни, а также в ночное время чаще всего пустует. С 2017 года к нам уже поступали единичные обращения жителей, а также от директора парка, с просьбой решить эту проблему, но решающей стала публикация в «Вечерней Москве». Совместно с управой и ГБУ «Автомобильные дороги» работы уже выполнены. Исходя из наших наблюдений и обращений граждан, переход нужен только со стороны парка — те, кто приезжает не в парк, используют парковки через дорогу — на Богородском шоссе и других улицах, — сообщила Юлия Ковыкова.

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