Международный фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября
Оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран выступят на Красной площади в честь XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Праздник будет проходить с 23 августа по 1 сентября.
Сообщается, что на главной площади страны будут играть Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, оркестр «Армони» Вооруженных сил Турции, военный оркестр Народной армии КНДР многие другие оркестры из разных стран.
Российские оркестры также не останутся в тени и продемонстрируют свои номера. Шоу сможет удивить москвичей театральными постановками, световыми инсталляциями и масштабными салютами.
Помимо этого, пришедших на мероприятие будут ждать выступления на конном манеже, которые подготовила Кремлевская школа верховой езды. А для самых маленьких в рамках праздника откроется детский городок с множеством выставок, конкурсов и игр.
Важнейшая часть «Спасской башни» — благотворительная программа. Граждане, принадлежащие к социально незащищенным группам населения, а также дети из Москвы, Подмосковья и регионов получат несколько тысяч бесплатных билетов на фестиваль. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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