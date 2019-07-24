Столичный врач предупредила о риске заражения гепатитом в студиях красоты

Посетители салонов красоты и тату-студий могут заразиться гепатитом B и C во время процедур. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом.

— Уход за ногтями, татуаж, татуировки, прокалывание ушей и других частей тела — эти процедуры достаточно популярны. Однако многие не задумываются или не знают, что таким образом существует возможность заразиться гепатитом. Речь идет о передаче вируса через инструменты, которые не прошли должную стерилизацию, — пояснила Сметанина.

Она добавила, что в случае микротравмы во время сеанса от клиента — носителя гепатита В или С инфекция может передаться следующему клиенту, если инструмент был плохо обработан. В связи с этим следует проверять, стерилизованы ли приборы, которые использует мастер, а также наличие у него одноразовых перчаток.

Стоит обратить внимание, что вода и дезинфицирующие средства не убивают вирусы гепатита. Многоразовые инструменты должны пройти стерилизацию в запечатанном крафт-пакете в автоклаве в течение 30 минут или в сухожаре при температуре 160 градусов в течение 60 минут.

При этом процедуру очистки должны проходить все металлические инструменты — щипцы, ножницы, палочки для удаления кутикулы, а также насадки для аппаратного маникюра и педикюра. Одноразоваые инструменты типа пемзы или иглы для нанесения татауажа или татуировок стерилизовать нельзя.

Специалист добавила, что в безопасности инструментов лучше убедиться лично. Для этого следует просить мастера вскрывать упаковки и крафт-пакеты при вас, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Всемирный день по борьбе с гепатитом проводится ежегодно 28 июля по эгидой Международного альянса по борьбе с гепатитом. Его основной целью является стремление увеличить количество населения, знающего об угрозе различных форм гепатита.

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